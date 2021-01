Excellent prix sur le Samsung Galaxy Note 20 avec un code promo

Envie de vous procurer l'excellent Galaxy Note 20 à un bon prix ? Le site Rakuten vous permet d'avoir le smartphone de la marque Samsung à 669 euros avec un code promo. Toutes les informations à connaître sont à consulter dans la suite de l'article.

Uniquement cette journée du mercredi 13 janvier 2021, le Samsung Galaxy Note 20 est à exactement 669 euros au lieu de 699 euros, par l'intermédiaire du vendeur français Boulanger. La réduction de 30 euros se fait grâce au coupon RAKUTEN30 qui est à saisir lors de l'étape du panier. Les frais de port sont offerts dans le cas d'un retrait en magasin Boulanger ou d'une livraison à domicile. Et pour information, les clients membres du ClubR gagneront 3 345 Super Points, soit 33,45 euros de réduction sur leur prochaine commande.

À propos des points forts du Galaxy Note 20, le smartphone du géant coréen est doté d'un écran AMOLED de 6,7 pouces (définition de 2400 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement à 60 Hz), du processeur Exynos 990, de 8 Go de mémoire RAM, et d'un espace de stockage 256 Go.

L'autonomie est assurée par une batterie de 4300 mAh et le téléphone tourne sous le système d'exploitation mobile Android. La partie photo est composée d'un triple capteur de 64 + 12 + 12 MP et d'un capteur frontal de 10 MP. Si vous souhaitez davantage d'informations, vous pouvez jeter un oeil sur notre article associé au test du Samsung Galaxy Note 20.