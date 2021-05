Realme 6i pas cher : excellent prix sur la version 128 Go du smartphone

À la recherche d'un smartphone pas cher de la marque Realme ? Profitez vite de ce bon plan Cdiscount pour vous procurer le modèle 128 Go du Realme 6i qui est à moins de 110 euros avec un coupon de réduction. Focus sur cette nouvelle bonne affaire.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Voici une offre promotionnelle qui risque d'intéresser pas mal de personnes ayant besoin d'un smartphone 4G avec une bonne configuration.

Actuellement, Cdiscount permet à ses clients d'avoir le Realme 6i à 149,30 euros. Disponible dans son modèle 4/128 Go, le téléphone en question proposé un coloris blanc laiteux voit son prix baisser à 109,96 euros. Pour obtenir le tarif réduit, il suffit de saisir le code promotionnel AFFAIRE20 au cours de l'étape de la commande. Pour information, l'article est éligible à la livraison gratuite à domicile.

À propos des caractéristiques du smartphone, le Realme 6i est équipé d'un écran HD+ de 6,5 pouces avec une définition de 1600 x 720 pixels, d'un processeur MediaTek Helio G80, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go de ROM et d'une batterie de 5000 mAh. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android avec une interface utilisateur Realme UI. Pour la partie photo, le téléphone est doté d'un double capteur principal de 48 + 8 MP et d'un capteur frontal de 16 MP.