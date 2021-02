Excellent prix sur ce pack OPPO Reno4 Z + écouteurs sans fil

Vous êtes à la recherche d'un bon prix sur l'achat d'un smartphone doté de la 5G ? Grâce à une offre de remboursement, le OPPO Reno4 Z est vendu dans un pack au prix de revient de 279 euros sur le site de Boulanger. Toutes les informations à connaître sont dans la suite de l'article.

Après le pack Xiaomi Redmi Note 9 Pro + Mi Band 4 à 239 euros, voici une autre bonne affaire sur un pack contenant un smartphone chez Boulanger.

Pour ce nouveau bon plan, le site marchand français met en vente le OPPO Reno4 Z avec les écouteurs sans fil Enco W31 au tarif de 329 euros au lieu de 488,90 euros ; soit 32% de remise immédiate. À l'issue de la livraison du pack, il faudra remplir un dossier avant le 17 mars 2021 pour recevoir un remboursement de 50 euros. L'ODR, dont les conditions sont à consulter ici, est à valoir sur le téléphone. Avec ce remboursement, le pack vous reviendra finalement à moins de 280 euros (279 euros très exactement).

Arrivé en France en même temps que le Reno4 Pro et le Reno4, le Reno4 Z de OPPO est équipé d'un écran de 6,57 pouces à résolution Full HD+ de 1080 x 2400 pixels, d'un processeur MediaTek MT6873V Dimensity 800, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4000 mAh avec charge rapide 18W et du système d'exploitation mobile Android 10 avec ColorOS 7.1.