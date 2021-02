Excellent prix sur la manette Xbox avec câble pour PC, vite !

Profitez de la veille du week-end ou des vacances scolaires pour vous procurer la manette Xbox avec câble pour PC à un excellent prix. Ce bon plan est valable sur le site de la Fnac et nous faisons le point sur cette offre dans la suite de l'article.

Si vous avez récemment fait l'acquisition d'une console Xbox Series S ou Xbox Series X, alors ce deal risque de vous intéresser fortement.

Le site de la Fnac met effectivement en vente la manette Xbox disponible dans sa version Carbon Black au tarif de 50,99 euros. Il s'agit plutôt d'un bon prix puisque l'accessoire de Microsoft est en général vendu à 59,99 euros. Cela fait donc une économie réalisée de 9 euros. De plus, la livraison est gratuite pour une réception du produit à domicile.

Avec cette manette, vous pourrez donc jouer sans fil ou utiliser le câble USB-C fourni. Vous aurez aussi la possibilité d'associer et de passer rapidement d'un PC à un téléphone, à une Xbox Series X ou S, à une Xbox One, à un appareil sous Android, ou encore à une tablette. Enfin, la manette mesure 17.8 x 7.2 x 17.7 cm et affiche un poids de 520 grammes.