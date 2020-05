Excellent prix pour l’aspirateur balai Dyson V8 Absolute chez Cdiscount

L’aspirateur balai Dyson V8 Absolute fait l’objet d’une belle offre chez Cdiscount. Il est proposĂ© pour 329 euros pendant une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Focus sur cette nouvelle bonne affaire !

Depuis quelques années, les aspirateurs balais ont remplacé petit à petit les aspirateurs traditionnels qui sont désormais dans un placard ou dans un grenier. Alors si vous en cherchez un à un bon prix, cette offre pourrait vous intéresser.

En ce moment, le Dyson V8 Absolute est proposé au tarif de 329 euros sur le site Cdiscount, soit 50 euros moins cher par rapport au prix conseillé sur la boutique en ligne Dyson. Pour information, les frais de port sont offerts pour tout retrait du produit en Relais Colis ou en Mondial Relay.

IdĂ©al pour un nettoyage du sol et du plafond, cet aspirateur balai est livrĂ© avec un suceur plat, une brosse souple, un mini outil motorisĂ©, une buse de combinaison, une tĂŞte de nettoyage direct-drive et une tĂŞte de nettoyage Ă rouleaux doux. Très lĂ©ger, il n’affiche que 2,65 kilos et dispose d’une station murale permettant de le ranger facilement et de stocker les accessoires fournis. Rechargeable, il offre jusqu’à 40 minutes d’aspiration pour enlever les fines poussières et dĂ©bris. Le Dyson V8 Absolute est dotĂ© d’un rĂ©servoir de 0,54 litre et d’une puissance de 21,6 W.