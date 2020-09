Xbox vs Playstation : les gamers Microsoft seraient plus rageux que chez Sony

Une étude réalisée au Royaume-Uni affirme que les joueurs expriment une agressivité différente selon le support sur lequel ils jouent. Les plus agressifs sont ceux qui jouent sur Xbox. Suivent les joueurs PlayStation, les joueurs PC, les joueurs sur smartphones et enfin les joueurs Nintendo. Le jeu qui rend le plus agressif serait Battlefield, suivi de Call of Duty et FIFA.

Le jeu vidéo rend-il agressif ? Voici une question qui hante de nombreux scientifiques depuis la tuerie du lycée de Columbine en 1999. Plus de vingt ans après les faits, la communauté scientifique est toujours divisée sur la question. Mais le sujet passionne toujours autant. D’autant plus que trois récentes tueries aux Etats-Unis (Virginia Tech en 2007, New Town en 2012, El Paso en 2019) ont été l’occasion pour les politiciens américains, Donald Trump compris, de remettre de l’huile sur le feu.

Lire aussi – Jeux vidéo : 37 millions de joueurs en France et 40 ans de moyenne d’âge

Aucune étude scientifique n’a donc une réponse toute faite. Mais certaines apportent tout de même un éclairage psychologique. La plus récente nous vient du Royaume-Uni. Le site Top 10 Casinos a publié une étude appelée « Angry Gamer », ou « joueur énervé en bon Français. Cette étude a été réalisée auprès de 964 joueurs à qui un questionnaire à été soumis. Il s’agit du « Buss Perry Aggression Questionnaire », ou questionnaire d’agressivité Buss Perry (du nom d’Arnold Buss et Mark Perry, les deux professeurs à l’Université d’Austin au Texas qui ont créé le questionnaire).

Les joueurs Xbox et PlayStation sont plus agressifs

Grâce à 29 questions où le sondé évalue si chaque affirmation lui correspond plus ou moins, ce test permet de mesurer le degré d’agressivité d’une personne sur quatre critères : agressivité physique et verbale, hostilité envers autrui et colère. Parmi les questions, vous retrouvez par exemple « je n’ai pas confiance si un étranger se montre trop amical » ou « je dis ouvertement à mes amis quand je ne suis pas d’accord avec eux ». L’étude croise les résultats de ce questionnaire avec la pratique du jeu vidéo : support utilisé (console, PC ou smartphone), jeux préférés et nombre d’heures par semaine.

Voici les quelques chiffres que nous trouvons intéressants (mais vous pouvez retrouver toute l’étude dans le lien source). D’abord, les joueurs sur Xbox sont les plus agressifs, physiquement ou verbalement. Ils expriment également plus de colère et d’hostilité. Suivent les joueurs PlayStation, les joueurs PC, les joueurs sur smartphones et les joueurs Nintendo. Une nuance cependant : les joueurs Nintendo sont positionnés derniers sur tous les points de comparaison, sauf l’agressivité physique où ils sont troisième, devant les joueurs PC.

Battlefield, Call of Duty et FIFA rendent plus colériques

Les trois jeux qui provoquent le plus d’agressivité sont Battlefield, Call of Duty Modern Warfare et FIFA. Le quatrième jeu est étonnant : Animal Crossing. Attention Mamie Audie de ne pas trop s’énerver sur New Horizon ! Suivent Grand Theft Auto, Minecraft, Fortnite, Super Smash Bros, Pokemon, Mario Kart, Les Sims, Angry Birds et Candy Crush Saga. Ceci est le classement général. Mais certains jeux sont classés plus haut selon les items. Deux exemples : Minecraft est 1er en hostilité et Pokemon est numéro 3 en agressivité verbale.

Evidemment, vous retrouvez plus d’agressivité chez les hommes que chez les femmes, notamment sur l’agressivité physique où la différence est la plus prononcée entre les deux sexes. Enfin, dernier chiffre à noter : les joueurs très occasionnels (moins de 5 heures de jeu par semaine) sont moins agressifs que les joueurs réguliers (15 heures par semaine en moyenne), mais les joueurs très assidus (plus de 20 heures par semaine) le sont également moins. C’est notamment le cas de la colère et de l’agressivité physique : elles continuent de baisser après 20 heures et après 30 heures de pratique par semaine.

500 manettes détruites en un an

Cette étude va même un peu plus loin, puisqu’une question supplémentaire a été insérée : avez vous cassé du matériel de jeu vidéo (une manette, un clavier, un écran, etc.) ces 12 derniers mois ? C’est peut-être celle qui permet de lier agressivité et pratique du jeu vidéo. Et le coût que cela peut avoir : près de 500 manettes de jeu ont été abimées ou détruites par les joueurs interrogés en un an.

Il manque un élément très important dans cette étude : le niveau d’agressivité moyen d’un échantillon représentatif de la population (avec des joueurs et des non joueurs). Comment savoir si les joueurs sont globalement plus agressif que les autres personnes ? Répondre à cette question n’était visiblement pas le but de cette étude.

Source : Top 10 Casinos