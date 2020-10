Équipez-vous de ce SSD PNY CS900 120 Go pour seulement 18,99 €

Si vous souhaitez vous équiper d'un SDD pas cher, le bon plan Cdiscount qui suit pourrait vous intéresser. Le modèle SSD PNY CS900 d'une capacité de 120 Go est proposé par l'enseigne en ligne au prix imbattable de 18,99 €. Une offre valable dans la limite des stocks disponibles à saisir au plus vite.

Ne ratez pas ce bon plan Cdiscount qui permet de se procurer le SSD interne 2.5″ PNY CS900 d'une capacité de 120 Go pour seulement 18,99 € au lieu de 29,99€ en moyenne soit une réduction de 11 €. Ce dernier est idéal pour les personnes voulant booster le système et les applications de leur ordinateur.

Il fonctionne sous l'interface Serial ATA III/6 GBPs qui offre des vitesse de lecture pouvant atteindre jusqu'à 560 Mo/s et jusqu'à 450 Mo/s en écriture séquentielle. Il est compatible avec les ordinateurs tournants sous les systèmes d'exploitation Linux, Apple MacOS X, Windows Vista (32/64 bits), Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32 /64 bits) et Windows 10 (32/64 bits).

Le modèle de SSD PNY CS900 consomme peu d’énergie et permet d’étendre la durée de vie des batteries d’ordinateurs portables. Enfin, ce SSD est garantie 3 ans par le constructeur et 2 ans pièces et main d'œuvre par Cdiscount.

