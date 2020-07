Équipez-vous de ce pack connecté Philips Hue à petit prix sur Boulanger

Envie de vous équiper d’un pack Philips Hue à moindre coût ? Profiter de ce bon plan Boulanger qui permet d’avoir le pack éco comprenant 2 ampoules connectées Philips Hue White & Colors et la télécommande interrupteur Philips Hue pour 79,99 € au lieu de 119,98 €.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Le pack est composé de 2 ampoules connectées Philips Hue White & colors E27 avec un variateur Philips Hue Dimmer switch. Le tout est proposé à 79.99 € au lieu de 119.98 € soit une réduction de 33%. Les ampoules présentes dans le pack délivrent une luminosité équivalente à celle d’une ampoule traditionnelle et ont une durée de vie de 25 000 heures chacune. Elles permettent également une synchronisation avec la musique et sont compatibles avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.

Le variateur vous permet de changer l’intensité lumineuse de vos éclairages Philips Hue, il se place là où vous voulez et fait office de commutateur sans fil et télécommande. Pour profiter pleinement de votre installation connectée et contrôler vos appareils de la gamme Philips Hue, un pont de connexion (vendu séparément) est nécessaire.