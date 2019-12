Pour Noël, Epic Games offre un jeu gratuit par jour pendant 12 jours

Dans le cadre de ses soldes de fĂŞtes de fin d’annĂ©e 2019, la boutique Epic Games plaisir Ă ses membres en offrant un jeu gratuit par jour pendant 12 jours.

Ă€ l’approche de NoĂ«l, l’Epic Games Store passe en mode « calendrier de l’avent ». Le studio de dĂ©veloppement de jeux vidĂ©o donne rendez-vous chaque jour dans sa boutique en ligne jusqu’au 1er janvier 2020 Ă 17h (heure française) pour obtenir un nouveau jeu gratuit. Chacun de ces jeux ne sera disponible gratuitement que le jour J, alors ne ratez pas l’occasion.

Ainsi, le premier titre offert est Into the Breach, un jeu de stratĂ©gie oĂą vous pilotez de puissants mĂ©cas venus du futur dans une lutte acharnĂ©e contre une menace extraterrestre. Ce jeu est accessible gratuitement ce vendredi 20 dĂ©cembre 2019, jusqu’Ă 16h59. Le prochain jeu Ă ĂŞtre proposĂ© gratuitement est encore Ă dĂ©finir. Mais sachez que celui-ci sera accessible dès aujourd’hui Ă partir de 17 heures, et pendant une durĂ©e de 24 heures.

Pour obtenir les 12 jeux, il faudra se connecter Ă boutique en ligne tous les jours (un compte est donc nĂ©cessaire). Le jeu du jour restera accessible durant toute une journĂ©e. Si vous manquez le jeu du jour, il faudra patienter le lendemain. Ă€ l’instar d’un calendrier de l’avent, les jeux gratuits seront des surprises.

Ă€ part les titres que l’on pourra jouer gratuitement, d’autres promotions attrayantes sont prĂ©vues au programme oĂą les membres de l’Epic Games Store pourront profiter de rĂ©ductions allant jusqu’Ă -75% sur des jeux comme The Division 2, Borderlands 3 ou encore World War Z.