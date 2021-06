Epic Game Store : l’excellent Control est gratuit jusqu’au 17 juin 2021

La boutique Epic Game Store dévoile son nouveau jeu gratuit hebdomadaire. Il s’agit de l’excellent jeu d’action Control de Remedy Entertainment. Pendant une semaine à compter du 11 juin 2021, vous pouvez donc l’ajouter à votre bibliothèque. Des réductions sont également proposées sur les DLC. Et la semaine, ce n’est pas un mais deux jeux qui seront offerts.

La semaine dernière, l’Epic Game Store offrait l’étonnant Frostpunk, un « city builder » post apocalyptique où vous devez créer une colonie autour d’un générateur de chaleur. Un jeu plutôt bien noté en général par les sites spécialisés, mais qui n’a évidemment pas l’envergure du jeu offert par la boutique vidéoludique en ligne à partir d’aujourd’hui. En effet, vous pouvez dès à présent ajouter sans frais à votre bibliothèque l’excellent Control. Comme pour Among Us et NBA 2K21 offerts en mai, l'opération durera pendant une semaine. Soit jusqu’au 17 juin 2021.

Control est un jeu d’action à la troisième personne développé par Remedy Entertainment. Sorti en 2019, il a été largement acclamé par la critique. Dans Control, vous jouez le rôle de Jesse Faden, nouvelle directrice d’une agence gouvernementale secrète qui lutte contre des phénomènes paranormaux. Encensé par les joueurs, le gameplay de Control mêle parfaitement armes classiques et télékinésie, laquelle vous permet de voler, de pousser vos ennemis ou encore d’utiliser de nombreux éléments de décors pour attaquer vos adversaires.

Les DLC de Control sont également en promotion

La gratuité de Control sur l’Epic Game Store est donc une vraie bonne nouvelle (le jeu est excellent et il coûte quand même une trentaine d’euros). Mais ce n’est pas une énorme surprise. En effet, Epic avait négocié son exclusivité lors de son lancement. Le jeu avait clairement permis à la boutique de gagner des consommateurs. Et il en gagnera encore certainement grâce à cette nouvelle opération.

Notez que la gratuité ne concerne que la version basique de Control. La version Ultimate reste à son prix normal : 40 euros. En revanche, les DLC profitent d’une réduction de 50 %. Le Season Pass est vendu 7,24 euros. Et les deux extensions sont proposées à 5 euros chacune. Profitez donc de cette offre. Elle en vaut la peine. D’autant qu’elle ne durera qu’une semaine. Dès vendredi prochain, Control reviendra à son prix d’origine. Deux jeux seront alors offerts. Il s’agira d’Overcooked 2 et Hell is other demons.