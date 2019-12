L’excellente enceinte Ultimate Ears Boom 2 (Neon Forest) est à seulement 59€

51% de remise pour l’enceinte sans fil Ultimate Ears Boom 2 proposĂ©e dans une version Neon Forest sur le site Rue du Commerce. L’objet connectĂ© est vendu Ă 59€ au lieu de 119,99€. Une offre intĂ©ressante en cette pĂ©riode de fĂŞtes de fin d’annĂ©e !

Il s’agit probablement de l’un des meilleurs prix constatĂ©s jusqu’à maintenant pour cette enceinte Ultimate Ears Boom 2. Rue du Commerce la propose en Neon Forest pour 59€ (frais de port inclus avec la livraison express par Chrono Relais). PlutĂ´t pas mal quand on sait que le prix de vente conseillĂ© est Ă 119,99€. Ă€ noter que, si vous prĂ©fĂ©rez la version Panther, sachez qu’elle est disponible pour près d’un euro supplĂ©mentaire sur Cdiscount.

Côté caractéristiques, l’appareil propose une diffusion d’un son riche et immersif à 360 degrés et se connecte via le Bluetooth à vos smartphones et autres tablettes. Compacte et facile à emporter, la Ultimate Ears Boom 2 mesure 6,7 x 6,7 x 18 cm et pèse 548 grammes.

Avec sa batterie lithium-ion rechargeable, l’enceinte vous offre une autonomie maximale de 15 heures en continu (entre chaque charge par micro-USB) pour profiter pleinement de votre musique sans recharger l’appareil. Les futurs acquĂ©reurs pourront utiliser l’enceinte oĂą ils le souhaitent puisqu’elle est Ă©tanche (elle peut ĂŞtre entièrement immergĂ©e dans l’eau pendant 30 minutes maximum) et rĂ©sistante Ă la poussière, et dispose de la certification IPX7.