Orange casse le prix de l’enceinte sans fil Ultimate Ears Boom 3 via une ODR

À la recherche d'une promotion sur une enceinte sans fil en vue des fêtes des fin d'année ? Profitez de ce bon plan sur la Ultimate Ears Boom 3 qui fait l'objet d'un super prix sur la boutique Orange.

Alors que les clients Orange pourront profiter prochainement de 60 chaînes TV en clair, la boutique en ligne de l'opérateur des télécoms effectue une offre intéressante sur l'achat d'une enceinte sans fil.

Par l'intermédiaire d'une offre de remboursement prenant fin le mardi 29 décembre 2020, la Ultimate Ears Boom 3 est au prix de 49,99 euros au lieu de 99,99 euros. Pour obtenir la réduction de 50 euros, il faudra remplir l'ODR en question dont les conditions sont à consulter ici. L'offre est valable dans la limite des 1850 premières participations et le remboursement sera effectué par virement bancaire sous 9 semaines après réception du dossier incluant l'intégralité des documents demandés.

Pour moins de 50 euros, vous avez donc une enceinte sans fil équipée de basses profondes et dotée de la technologie Bluetooth. La Boom 3 de Ultimate Ears embarque une bonne autonomie de 15 heures et possède deux boutons de contrôle du volume. Etanche grâce à l'indice de protection IP67, l'enceinte est protégée contre l'eau et la poussière et peut être immergée pendant une durée maximale de 30 minutes.