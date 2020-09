L’excellente enceinte JBL GO 2 est à prix réduit chez Amazon

Profitez des derniers jours et des dernières soirées de l'été 2020 pour vous procurer l'excellente JBL GO 2 à prix réduit chez Amazon. En ce moment, l'enceinte Bluetooth passe sous les 25 euros seulement. Une bonne affaire à ne pas rater !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Après la carte mémoire MicroSDHC SanDisk Ultra 256 Go ou les AirPods Pro d’Apple, voici un autre bon plan issu du géant du commerce en ligne Amazon.

Ainsi, l'enceinte sans fil JBL Go 2 bénéficie d'une remise immédiate de 29%. Grâce à cette réduction, le prix du produit passe de 34,99 euros à 24,90 euros. Seul le coloris bleu de l'enceinte est disponible au tarif indiqué. D'autres modèles sont suggérés mais à des prix supérieurs. Pour information, des frais de port à hauteur de 4,99 euros sont appliqués pour une livraison standard à domicile. Afin d'éviter de payer ce supplément, il est conseillé de choisir le retrait de l'enceinte en point relais ou dans une consigne Amazon Locker.

Pour en revenir à la JBL GO 2, il s'agit d'une enceinte Bluetooth qui dispose d'une autonomie maximale de 5 heures. Etanche grâce à la norme IPX7, l'enceinte peut être utilisée à la plage ou à la piscine. On retrouvera un kit mains-libres intégré à réduction de bruit qui permet de passer ou de recevoir des appels téléphoniques. D'une puissance de 3 watts, l'accessoire mesure 71,2 x 86,0 x 31,6 mm et affiche un poids de 184 grammes.