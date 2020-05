Écoutez vos playlists préférées avec cette enceinte portable JBL Go 2 à petit prix !

Amazon France propose en ce moment l’enceinte portable Bluetooth JBL Go 2 à moins de 23 euros seulement. Une offre très intéressante en cette période promotionnelle de French Days !

Une fois de plus, c’est le gĂ©ant Amazon qui casse les prix des enceintes bluetooth. Cette fois-ci, la JBL Go 2 est vendue Ă exactement 22,99 euros au lieu de 34,99 euros. Seul le coloris noir de l’enceinte est proposĂ© Ă ce tarif. D’autres modèles sont disponibles mais Ă des prix supĂ©rieurs.

IdĂ©ale pour Ă©couter vos morceaux musicaux favoris, la JBL Go 2 peut se connecter avec ou sans fil. Elle dispose en effet du Bluetooth. L’enceinte est parfaitement Ă©tanche lorsque vous emmenez le petit accessoire Ă la plage ou au bord de la piscine. Elle embarque une autonomie maximale de 5 heures, mesure 71,2 x 86,0 x 31,6mm et affiche un poids de 184 grammes. Enfin, l’enceinte est livrĂ©e dans un coffret avec un câble micro USB pour recharger la batterie, un guide de dĂ©marrage rapide, une fiche de sĂ©curitĂ© et une carte de garantie.

