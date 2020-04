La JBL Flip 4 sous la barre des 70€, un bon plan enceinte à ne pas rater !

L’enceinte sans fil Bluetooth JBL Flip 4 fait l‚Äôobjet d‚Äôune belle affaire sur la boutique en ligne Orange. Elle y est vendue sous la barre des 70 euros. Toutes les informations √† savoir sont √† consulter dans la suite de l’article.

Vous avez donc jusqu’au jeudi 30 avril 2020 inclus pour b√©n√©ficier d’une remise imm√©diate de 20 euros de la part d’Orange sur l’achat de la JBL Flip 4 (coloris noir).

Alors qu’elle est normalement vendue √† 89,99 euros sur la boutique en ligne de l’op√©rateur, l’enceinte sans fil voit son prix baisser √† 69,99 euros. L’offre promotionnelle est bien √©videmment valable dans la limite des stocks disponibles.

Concernant ses caract√©ristiques, la JBL Flip 4 dispose de la technologie Bluetooth 4.2 o√Ļ il est possible de raccorder jusqu‚Äô√† 2 smartphones ou tablettes. Avec des dimensions de 6,8 x 17,5 x 7 centim√®tres, elle est compacte et affiche un poids de 515 grammes. Elle est aliment√©e par une batterie Li-ion rechargeable de 3000 mAh (pour un temps de charge de 3,5 heures) et offre jusqu‚Äô√† 12 heures de lecture en continu. Solide et waterproof, elle peut √©galement √™tre utilis√©e sous la pluie ou au bord de l‚Äôeau. Enfin, l‚Äôappareil est fourni avec un c√Ęble micro USB JBL, une fiche technique de s√©curit√©, un guide de d√©marrage rapide et une carte de garantie.