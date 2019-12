L’enceinte intelligente XXL Google Home Max à 200 € chez Darty

LancĂ©e l’annĂ©e dernière Ă 400 €, l’enceinte connectĂ©e Google Home Max est aujourd’hui en vente Ă seulement 199,99 € chez Darty. Compatible Chromecast et avec l’assistant de Google, elle offre un son qui ne manque pas de puissance.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Grande soeur de l’enceinte Google Home, la Google Home Max mesure 33 x 19 x 15 cm. Cet assez grand format permet d’intĂ©grer quatre haut-parleurs (deux boomers et deux tweeters), qui dĂ©livrent un son stĂ©rĂ©o, si l’enceinte est placĂ©e horizontalement. Elle peut Ă©galement ĂŞtre disposĂ©e verticalement, mais dans ce cas le son passe automatiquement en mono. Dans la pratique, le son bĂ©nĂ©ficie d’une bonne rĂ©serve de puissance. Ce dernier s’avère Ă©quilibrĂ© (sans que les aigus ou les basses ne prennent le dessus sur les autres plages de frĂ©quences).

La Google Home Max est compatible Wi-Fi et Bluetooth, afin de lire facilement la musique lue sur vos appareils (ordinateurs, smartphones, tablettes). Elle est Ă©galement certifiĂ©e Chromecast, pour diffuser d’un clic le son des applications compatibles avec cette technologie, comme Youtube.

D’autre part, l’enceinte est dotĂ©e d’une zone tactile, sur laquelle il suffit de faire glisser son index pour modifier le volume ou stopper/reprendre la lecture de la piste audio. A l’arrière de l’enceinte sont placĂ©s un port USB de type C, toujours pratique pour recharger un smartphone, ainsi qu’une entrĂ©e audio auxiliaire de type jack 3,5 mm.

Bien sur, la Google Home Max offre toutes les fonctions liĂ©es Ă l’assistant de Google : piloter les objets connectĂ©s compatibles eux aussi avec l’assistant et rĂ©pondre Ă vos question et Ă vos requĂŞtes (par exemple lancer la lecture de la musique d’un artiste). Pour cela, pas moins de six micros sont en permanence Ă l’Ă©coute de vos commandes. Ils s’avèrent efficaces et captent sans problème votre voix. Toute, si on dĂ©sire un peu d’intimitĂ©, un bouton permet de les dĂ©sactiver.

Cet article est une publication sponsorisée par Darty.