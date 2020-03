La Google Home Max est à -33%, une bonne raison de craquer !

Sortie en France Ă la fin de l’Ă©tĂ© 2018, l’enceinte connectĂ©e Google Home Max est dĂ©sormais disponible Ă un prix abordable. Pendant une pĂ©riode limitĂ©e, elle bĂ©nĂ©ficie en effet d’une rĂ©duction de 33%.

Initialement mise en vente à 299,99 euros, la Google Home Max bénéficie d’une réduction immédiate de 100 euros qui fait passer son prix en-dessous des 200 euros : à exactement 199,99 euros (avec la livraison gratuite à domicile). Cette offre est à saisir sur les sites marchands de la Fnac et de Darty jusqu’au mardi 31 mars 2020 inclus et ce, dans la limite des stocks disponibles.

Grande soeur de la Home Mini et de la Home, la Home Max de la firme de Mountain View est une enceinte Ă commande vocale Ă©quipĂ©e des technologies WiFi et Bluetooth. Elle dispose d’un son de qualitĂ© optimale grâce Ă deux boomers de 11,4 cm chacun. Compatible Chromecast, l’enceinte vous permet de diffuser et de contrĂ´ler vos playlists prĂ©fĂ©rĂ©es par l’intermĂ©diaire des services musicaux tels que Youtube Music, Spotify ou encore Deezer.

Avec l’assistant Google intĂ©grĂ©, vous avez aussi la possibilitĂ© de contrĂ´ler les appareils compatibles de votre maison connectĂ©e (augmenter le thermostat, allumer ou Ă©teindre la lumière). Vous pouvez Ă©galement consulter l’Ă©tat du trafic routier, votre emploi du temps pour la journĂ©e ou encore les prĂ©visions mĂ©tĂ©orologiques. Pour de plus amples informations sur l’enceinte connectĂ©e, nous vous conseillons de consulter notre article consacrĂ© au test de la Google Home Max.