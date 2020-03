L’enceinte connectée Echo Dot 3 à prix cassé sur Amazon !

L’Echo Dot 3, l’un des objets connectĂ©s les plus populaires d’Amazon, est Ă prix cassĂ© chez le gĂ©ant du commerce en ligne. C’est donc le moment ou jamais de vous procurer l’assistant vocal !

Après la Galaxy Watch Active sur la boutique Orange, c’est au tour d’un autre objet connectĂ© de bĂ©nĂ©ficier d’un prix avantageux.

Cette fois-ci, la plateforme française d’Amazon propose Ă ses membres une rĂ©duction de 42% sur l’achat de l’Echo Dot 3. Alors qu’elle est vendue normalement Ă 59,99 euros, l’enceinte connectĂ©e voit son prix baisser Ă 34,99 euros. Quatre coloris au choix sont proposĂ©s pour l’Echo 3, Ă savoir : tissu anthracite, tissu gris chinĂ©, tissu prune et tissu sable.

Pour rappel, la 3ème génération de Echo Dot est une enceinte connectée avec Alexa. Elle est contrôlée par la voix et est conçue pour être utilisée dans toutes les pièces du foyer. Vous pouvez ainsi demander des morceaux musicaux, les informations en temps réel, et bien plus encore. Vous avez également la possibilité d’appeler toute personne qui possède un appareil Echo (via l’application Alexa ou Skype) et de contrôler vos appareils connectés compatibles par simple commande vocale.