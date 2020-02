L’enceinte connectée Bose Home Speaker 500 en promo à 329,99 €

En baissant de 26 % le prix de la Bose Home Speaker 500, Darty vous permet de vous Ă©quiper Ă moindre coĂ»t avec cette enceinte Bluetooth / Wi-Fi compatible avec les assistants intelligent de Google et d’Amazon (Alexa). Elle est proposĂ©e Ă 329,99 €, au lieu de 449,99 € en temps normal.

La Home Speaker 500 est l’enceinte connectĂ©e la plus Ă©voluĂ©e de Bose. Elle demeure nĂ©anmoins assez compacte (20 x 17 x 11 cm pour 2,15 Kg). Son design est sophistiquĂ© et sĂ©duisant, avec un boĂ®tier arrondi en aluminium anodisĂ©, qui bĂ©nĂ©ficie d’excellentes finitions.

Elle peut ĂŞtre pilotĂ©e par l’intermĂ©diaire de zones tactiles prĂ©sentes sur le panneau supĂ©rieur de l’enceinte, qui servent Ă modifier le volume sonore, couper le micro, mettre sa musique en pause ou sĂ©lectionner l’entrĂ©e audio. On trouve Ă©galement six touches personnalisables, qui permettent d’accĂ©der Ă vos stations de radio prĂ©fĂ©rĂ©es, par exemple. Un petit panneau LCD couleur se charge d’afficher certaines informations, comme la pochette des albums des artistes.

L’enceinte est compatible Bluetooth, Wi-Fi et Apple AirPlay 2, pour communiquer avec votre box Internet. Dès lors, par l’intermĂ©diaire de l’application Bose pour Android et iOS, vous pouvez vous connecter Ă diffĂ©rents services de musique en ligne, comme Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn. Une entrĂ©e auxiliaire est Ă©galement prĂ©sente. Les commandes vocales que vous pouvez donner Ă tout moment aux assistants intelligents de Google et d’Amazon sont captĂ©es par huit microphones.

Enfin, la Home Speaker 500 dĂ©livre un son stĂ©rĂ©o grâce Ă deux haut-parleurs, qui assurent une excellente qualitĂ© audio, avec un niveau de puissance suffisant pour mettre de l’ambiance dans une pièce de taille moyenne.

Cet article est une publication sponsorisée par Darty.