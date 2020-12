L’enceinte Bluetooth UE Megaboom est à prix canon sur Amazon

Alors qu'on la trouve généralement aux alentours des 139 euros, l'enceinte Bluetooth Ultimate Ears Megaboom édition limitée coloris Panther Lite fait l'objet d'une belle promotion sur le site de l'enseigne en ligne Amazon. Comme pour le Black Friday, il est possible de l'avoir à seulement 74,90 € soit une réduction de 46%.

Si vous souhaitez vous équiper d'une enceinte Bluetooth pour moins de 75 €, le bon plan Amazon qui suit pourrait bien vous séduire. L'enceinte Bluetooth Ultimate Ears Megaboom édition limitée coloris Panther Lite fait en ce moment l'objet d'une réduction de 46%. Alors qu'il faut habituellement débourser 139 € pour l'acquérir, elle voit son prix chuter à seulement 74,90 €.

Cette enceinte Bluetooth est assez compacte et facile à transporter puisqu'elle a des dimensions de 8.29 x 8.29 x 22.59 cm pour un poids de 877 grammes. Elle offre un son à 360 degrés à couper le souffle avec des basses profondes et se connecte via le Bluetooth à vos smartphones et autres tablettes.

Son autonomie est plutôt bonne puisqu'elle peut être utilisée jusqu'à 20 heures en lecture continu. Sa batterie lithium-ion rechargeable se recharge par un câble micro-USB. Vous pouvez ainsi profiter pleinement de votre musique sans recharger l’appareil durant une journée entière.

Autre bon point, sa résistance à la poussière grâce à la certification IPX7.Vous pouvez également connecter vos enceintes Bluetooth portables avec Echo Dot (2ème génération) pour une commande vocale mains libres de l'enceinte Ultimate Ears MEGABOOM avec Alexa, pour écouter de la musique sur Amazon, Spotify, Pandora, iHeartRadio.