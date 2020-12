Le prix de l’enceinte Bluetooth portable JBL Xtreme 2 est en chute libre pour le Black Friday

Besoin d’une enceinte Bluetooth portable ? La Fnac propose un bon plan choc sur la JBL Xtreme 2 Gun Meta qui est à moitié prix pendant le Black Friday.

La JBL Xtrem 2 est une enceinte Bluetooth complète et facilement portable. Elle délivre un son fort et équilibré grâce à ses deux tweeters, deux woofers et sa puissance de 2 x 20 Watts. Profitez d’une écoute longue durée de 15 heures en une charge. L’enceinte se recharge facilement depuis différentes sources via son port micro USB.

Elle dispose également d’un port USB pour recharger d’autres appareils. La JBL Xtrem 2 est une enceinte étanche (certification IPX7). Vous pouvez donc l'emporter sous la douche, à la plage ou à la piscine sans craindre un éventuel endommagement par noyade. Habituellement facturée à 299,99 €, cette enceinte Bluetooth est plus abordable que jamais en ce moment.

Elle est à 149,99 € chez la Fnac. Si vous recherchez une enceinte Bluetooth portable fiable à bon prix, c’est l’une des meilleures offres que nous avons dénichées en ce moment. Et pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter les autres bons plans Black Friday en cours chez Fnac et Darty. Différents produits sont proposés à prix cassé.