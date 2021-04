Enceinte Bluetooth : la JLB Charge 4 Bleu à moins de 130€ chez la Fnac

La Fnac vous propose la JBL Charge 4 Bleu avec une réduction exceptionnelle de -24%. L'enceinte portable Bluetooth passe ainsi sous la barre des 130€ !

Découvrir l'enceinte JBL Charge 4 Bleu chez la Fnac

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez profiter de l'enceinte Bluetooth JBL Charge 4 Bleu pour 129,99€ au lieu de 169,99€. Une réduction de 24% à ne pas rater sur cette enceinte Bluetooth parfaite pour écouter de la musique où et quand vous voulez.

La JBL Charge 4 : une enceinte ergonomique et performante

Dotée d'une batterie polymère lithium-ion 27 Wh performante (équivalent à 7500 mAh), l'enceinte Bluetooth JBL Charge 4 propose jusqu'à 20 heures d'autonomie (tout dépend du volume et du contenu audio diffusé). Elle se charge en 4 heures.

Étanche, elle bénéficie de la norme IPX7 et peut donc être mouillée sans problème. Elle est équipée de matériaux robustes et peut être emportée partout sans risque.

Côté audio, elle offre un son équilibré et deux radiateurs de graves passifs qui amplifient le son et proposent des basses profondes. Les voix, comme les mélodies instrumentales, sont facilement mises en avant. L'enceinte propose, de plus, un temps de latence un peu au dessus de 330 millisecondes. Elle est donc idéale pour regarder vos films et séries préférés sans aucun décalage.

En résumé, la JBL Charge 4 Bleu est bien construite, étanche et solide. Elle propose une bonne autonomie, une connexion multipoint et offre un son équilibré et puissant. Côté ergonomie, elle fait aussi un sans faute et est très facile d'utilisation.

L'offre Fnac sur la JBL Charge 4 Bleu est valable dans la limite des pièces disponibles et uniquement sur les produits vendus et expédiés par la Fnac. Elle n'est pas cumulable avec les autres remises réservées ou non aux adhérents. En commandant l'enceinte portable Bluetooth chez la Fnac, vous profitez également de la livraison offerte et de 4 mois d'abonnement gratuit sur la plateforme Deezer Premium.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par la Fnac.