Le smartphone d’entrée de gamme Elefone E10 Pro en promo à seulement 116,40 €

Disponible à partir du 17 juillet 2020, le Elefone E10 Pro est un smartphone proposé en précommande au tout petit prix de 116,40 €, au lieu de 179 €. Il intègre un écran LCD de 6,55 pouces et quatre capteurs photo, dont le principal de 48 mégapixels et un grand angle de 13 mégapixels.

Le design de l’Elefone 10 Pro est en phase avec les canons actuels de beauté en matière de smartphones. En effet, son écran occupe plus de 90% de la face avant de l’appareil, avec juste un discret poinçon qui abrite le capteur photo de 13 mégapixels permettant de réaliser des selfies. De plus, le dos du smartphone est réalisé en verre, gris ou bleu, du plus bel effet. La dalle LCD, de type IPS, mesure 6,55 pouces de diagonale, au format 19,5:9, et supporte une définition de 1 600 x 720 pixels, suffisante pour regarder des photos ou des vidéos.

L’Elefone E10 Pro embarque un processeur Mediatek MT6762D (huit cœurs cadencés à 1,8/1,5 GHz), avec 4 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage. Et si ce dernier s’avère trop limité, il est toujours possible d’ajouter une carte mémoire microSD afin de l’étendre en quelques secondes de 512 Go supplémentaires maximum. Bon point, la carte mémoire n'empêche pas d’utiliser deux cartes SIM !

Pour prendre des photos et enregistrer des vidéos, pas moins de quatre capteurs sont présents à l’arrière de l’Elefone E10 Pro. Le capteur principal a une définition de 48 mégapixels. Il est complété par un capteur grand angle de 13 mégapixels. Deux autres capteurs, de 5 et 2 mégapixels, respectivement dédiés au mode macro et à la réalisation d’effets de profondeur pour le mode Portrait, sont également de la partie.

Enfin, signalons que la batterie de 4000 mAh du smartphone supporte un mode de recharge rapide, par l’intermédiaire de son adaptateur secteur USB C de 10 Watt. Le tout est sécurisé par un lecteur d'empreintes digitales latéral et fonctionne sous Android 10.

