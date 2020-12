Electro Dépôt : les meilleurs smartphones pour Noël

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, Electro Dépôt multiplie les nouveaux arrivages, notamment du côté des mobiles. Découvrez dans cet article notre sélection des meilleures offres Electro Dépôt de Noël sur les smartphones.

D’Apple à Wiko, en passant par Samsung ou Realme, les smartphones vendus chez Electro Dépôt sont variés et il y en a pour toutes les bourses. Retrouvez ci-dessous notre sélection des meilleurs smartphones à mettre sous votre sapin cette année.

Le Samsung Galaxy A21s 32Go Bleu à 189,98€

Très bien noté par les consommateurs, le Samsung Galaxy A21s n’a plus à faire ses preuves. Pour un prix plus que raisonnable, il propose des performances proches du haut de gamme et la qualité Samsung que l’on connaît tous. Il est en ce moment à seulement 189,98€ chez Electro Dépôt, soit environ 30€ moins cher que chez la concurrence.

L’iPhone SE 2020 Neuf 64Go Black à 469,98€

Il vient tout juste d’arriver chez Electro Dépôt et pour l’occasion, l’enseigne a décidé de proposer un bon prix. Pour fêter son introduction dans le catalogue Electro Dépôt, l’iPhone SE 2020 (neuf) 64Go Black est à seulement 469,98€.

Le Wiko View 4 Lite 64Go Bleu + coque et verre trempé à 119,98€

Arrivé il y a peu dans le catalogue Electro Dépôt, le Wiko View 4 Lite 64Go a tout ce qu’il faut là où il faut, ni plus, ni moins. Il est parfait pour les personnes qui utilisent leur smartphone régulièrement sans que ce soit un véritable outil du quotidien. En ce moment, Electro Dépôt le propose pour seulement 119,98€.

Le Realme 6i 128Go Blanc à 175,98€

Avec sa résolution HD+ et ses 4Go de RAM, le Realme 6i 128Go joue dans la cour des grands tout en gardant un prix mini. Il est en ce moment disponible pour seulement 175,98€ chez Electro Dépôt.

Cet article est une publication sponsorisée par Electro Dépôt.