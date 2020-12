Electro Dépôt : les meilleures offres de TV 4K entre 350€ et 800€

En cette fin d’année 2020, Electro Dépôt continue de proposer des prix bas sur une large sélection de produits différents. Parmi eux : les Smart TV 4K Toshiba, Samsung, Philips, etc. Retrouvez dans cet article les meilleures offres de Smart TV 4K proposées par Electro Dépôt en ce moment.

Pour Noël, Electro Dépôt multiplie les nouveaux arrivages et vous propose de plus en plus de produits à prix minis ! Pour vous aider à faire le tri, nous avons décidé de sélectionner pour vous les TV UHD 4K les plus intéressantes vendues par cette enseigne. De 350€ à 800€, il y en a pour tous les budgets !

La TV UHD 4K Toshiba 50UA6B63DG Android Borderless à 359€

Avec un écran de 50 pouces (127cm) et le Bluetooth intégré, cette Smart TV possède une résolution de 3840 x 2160 et une classe énergétique A. Elle est disponible pour seulement 359€ chez Electro Dépôt.

La TV UHD 4K Samsung 50TU7025 Smart à 448,98€

Avec une qualité Ultra Haute Définition 4K et un Crystal processor 4K, cette TV vous permet d’accéder au haut de gamme pour moins de 500€. Elle est, en effet, disponible pour 448,98€ chez Electro Dépôt.

La TV UHD 4K Philips 58PUS7805 Smart Ambilight à 598,85€

Moins accessible que les précédentes, cette Smart TV Philips possède un écran de 58 pouces, une classe énergétique A+ et la technologie Ambilight pour une image d’autant plus claire et précise. Elle est disponible pour seulement 598,85€ chez Electro Dépôt.

La TV UHD 4K Samsung 70TU7025 Smart à 768,99€

Disponible pour 768,99€ chez Electro Dépôt, cette Smart TV est la plus coûteuse de notre sélection. Avec un écran de 70 pouces (176cm) et le WiFi intégré, c’est aussi la plus qualitative.

Pour profiter de l’une de ces Smart TV à prix mini, il vous suffit de vous rendre dès maintenant sur le site d’Electro Dépôt. Attention, les prix peuvent remonter à tout moment, ne perdez donc pas de temps.

Cet article est une publication sponsorisée par Electro Dépôt.