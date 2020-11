Electro Dépôt : le vélo à assistance électrique pliable REVOE EASY EVO à moins de 300€ !

Nous avons déniché pour vous un super bon plan chez Electro Dépôt : un vélo à assistance électrique pliable REVOE EASY EVO à seulement 299,91€, au lieu de 429,91€ ! Alors que les vélos n’ont jamais été autant à la mode, c’est le moment où jamais de passer à l’assistance électrique pour tous vos déplacements.

ACHETER LE VELO REVOE EASY EVO A 299,91€

Prix en baisse pour le vélo à assistance électrique REVOE EASY EVO chez Electro Dépôt ! Auparavant à 429,91€, il est désormais à seulement 299,91€. Une réduction de 130€ à ne pas rater alors que les vélos électriques n’ont jamais été autant plébiscités.

Le vélo pliable à assistance électrique pour aller au travail sans transpirer ni polluer

Entièrement pliable et ne pesant que 25kg (poids brut), le vélo REVOE EASY EVO est parfait pour tous vos déplacements et peut se ranger en toute discrétion dans un placard de votre logement ou derrière votre bureau. À assistance électrique, sa batterie Lithium Ion 24v – 7,8 Ah vous permet de vous déplacer en toute simplicité et sans vous fatiguer partout où vous le souhaitez.

Il possède 2 freins à disque, un amortisseur avant, des feux avant et arrière et une selle ajustable afin de s’adapter à toutes les morphologies, dans la limite de 100Kg. Facile à utiliser, il se plie facilement en seulement quelques minutes.

À moins de 300€, il est difficile de résister à la tentation d’essayer le vélo REVOE EASY EVO. Il peut vous accompagner dans tous vos déplacements urbains pour que votre routine “métro boulot dodo” ne soit plus qu’un vieux souvenir. Pour profiter de ce vélo à seulement 299,91€, vous n’avez qu’une chose à faire : vous rendre dès maintenant sur le site d’Electro Dépôt !

Cet article est une publication sponsorisée par Electro Dépôt.