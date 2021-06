Cet écran PC Gamer Acer Nitro 23,8″ FHD FreeSync 165Hz est à petit prix sur Cdiscount

Avis aux gamers à la recherche d'un écran PC à un bon prix ! En ce moment, Cdiscount permet d'acquérir ce moniteur Acer Nitro KG242YPbmiipx 23,8″ sous les 150 euros seulement. Une offre intéressante qui est bien évidemment à ne pas rater.

Après le SSD interne Crucial P2 1 To à très bon prix chez Amazon, place à un nouveau bon plan dans le domaine de l'informatique.

Cette fois-ci, c'est Cdiscount qui propose une belle offre sur l'achat d'un écran PC de type Gaming. Le site marchand français permet en effet de se procurer le moniteur Acer Nitro KG242YPbmiipx de 23,8 pouces à exactement 148,99 euros. Il s'agit plutôt d'un bon prix puisque le même produit était vendu 10 euros plus cher au début du mois de juin. Concernant les frais de port, ils sont offerts pour une livraison standard à domicile ou en point relais.

Du côté des caractéristiques, le Acer Nitro KG242YPbmiipx est un moniteur de 23,8 pouces qui dispose d'un écran LCD à rétroéclairage LED avec une matrice active TFT et une résolution de en Full HD de 1920 x 1080 pixels à 165 Hz, d'un temps de réponse de 2 ms, d'un type de panneau IPS, d'une luminosité de 250 cd/m² et d'un rapport de contraste de 100000000:1 (dynamique). Pour la connectique, deux ports HDMI, un DisplayPort et une sortie de ligne audio sont notamment de la partie.