Prix imbattable pour cet écran gaming LG QHD 32″, 1ms, 144Hz, FreeSync sur Amazon

Profitez de ce bon plan Amazon pour acquérir l’écran gaming LG UltraGear 32GK650F-B sous la barre des 300 €, à très exactement 280,99 €. C’est plutôt pas mal puisqu’on le trouve généralement aux alentours des 350 €.

Si vous envisagez de vous équiper d’un écran PC pour le gaming, ce bon plan que propose l’enseigne en ligne Amazon devrait vous plaire. Il est possible d’avoir l’écran gaming LG UltraGear 32GK650F-B à 280,99 au lieu de 349,99 € en moyenne soit une réduction de 69 €.

Ce dernier embarque la technologie AMD FreeSync, un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz et d’un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (MBR). Cet écran LG d’une diagonale de 31.5 pouces et d’une résolution QHD (2560 x 1440) vous offre une expérience inoubliable et permet d’afficher des couleurs riches et nuancées, des noirs très sombres ainsi que des angles de vision larges grâce à sa technologie d’affichage VA.

Vous avez également la possibilité de le régler en hauteur, sur 110 mm, et il intègre aussi une fonction pivot sur 90°, une inclinaison sur 20° ainsi qu’une rotation sur 40° grâce à son pied ergonomique. Pour la partie connectique, le LG UltraGear 32GK650F-B est paré à toutes vos attentes puisqu’il embarque deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2 et une sortie casque.

