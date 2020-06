Les écouteurs sans fil True Wireless Jabra Elite 65t passent sous la barre des 100 € !

Habituellement commercialisés 149,99 €, les écouteurs Bluetooth 5.0 True Wireless avec le service vocal Amazon Alexa intégré Jabra Elite 65T font l’objet d’une réduction de 50 euros du coté de l’enseigne en ligne Amazon. Il est donc possible de les acquérir sous la barre des 100 euros à 99,99 €.

Si vous souhaitez acquérir des écouteurs sans fil True Wireless, les Jabra Elite Active 65t sont un excellent choix. Ces derniers font l’objet d’une remise de 50 euros sur Amazon France où il est possible de les avoir à 99,99 € au lieu de 149,99 € en temps normal. Ils sont disponibles à ce tarif avantageux dans trois coloris : noir cuivre, noir titane et or beige.

Certifiés IP56 ils sont résistants à la transpiration et à la poussière et sont équipés d’un capteur de mouvement pour évaluer vos performances et cotre condition physique. Très endurants, ils offrent une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 5 heures avec une seule recharge, et 15 heures avec son étui de recharge compact.

De quoi les utiliser une journée entière sans soucis. On retrouve également la technologie sans fil Jabra de 3ème génération et le Bluetooth 5.0, qui vous permet de bénéficier d’une qualité de son exceptionnelle, sans interruption. Les plus pointilleux peuvent aussi personnaliser le son selon leurs préférences, ce, directement depuis l’application Jabra Sound+ via l’égaliseur complet présent au sein de cette dernière.

Enfin on apprécie la compatibilité de ces écouteurs sans fil True Wireless Jabra 65t avec les assistants vocaux Amazon Alexa, Siri ou bien encore Google Assistant. Un moyen rapide et efficace d’obtenir toutes les informations dont vous avez besoin. Dans la boîte on retrouve : le boîtier de recharge, 1 câble micro USB, 3 paires d'embouts en silicone ainsi qu’un guide de démarrage rapide.

