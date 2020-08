L’Echo Dot à prix cassé avec un mois d’abonnement à Amazon Music

Amazon propose un bon plan sur l’un de ses produits connectés phares, l’Echo Dot. Il est possible de l’avoir avec un mois d’abonnement Amazon Music Unlimited à un super prix mais attention, cette offre n’est pas accessible à tous, explications.

Cette offre spéciale proposée par Amazon Music est valable jusqu’au 21 août 2020 uniquement pour les abonnés éligibles ou bien les nouveaux abonnés. Pour vérifier si vous êtes concernés, il suffit de vous connecter sur votre compte Amazon après avoir suivi le lien ci-dessus. Si c’est le cas, alors vous pourrez profiter d’une enceinte Echo Dot avec un mois d’abonnement Amazon Music Unlimited pour seulement 19.98 euros.

Attention, à la fin du premier mois d’abonnement, celui-ci sera renouvelé automatiquement au prix de 9.99 euros par mois. Si vous ne désirez pas le poursuivre, alors vous devrez résilier votre abonnement avant son renouvellement automatique afin que l’annulation soit effective au cours du mois suivant la facturation.

Qu’est-ce qu’Amazon Music Unlimited ?

C’est un service de streaming musical sans publicités avec plus de 60 millions de titres disponibles. Découvrez les albums de musique les plus récents et populaires du moment et un large choix de playlists et de radios. Avec aussi, la possibilité d’écouter vos musiques hors-ligne.

En ce qui concerne l’Echo Dot, c’est une enceinte connectée qui dispose de l’assistant Alexa. Ainsi par le biais d’une simple commande vocale, vous avez la possibilité, d’écouter vos musiques préférées, vous faire lire les actualités, consulter la météo ou bien encore appeler ou envoyer un message à toute personne qui possède un appareil Echo.

