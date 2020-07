L’Echot Dot 3ème génération à prix cassé sur Amazon

Si vous l’avez loupé à ce prix la dernière fois, alors c’est l’occasion de vous rattraper, l’Echo Dot 3ème génération est de retour à un super tarif sur Amazon. Le numéro 1 de l’e-commerce propose cette enceinte à 24.99 euros au lieu de 59.99 euros, soit 58% de réduction avec la livraison gratuite à partir de 25 € d’achat (ou livraison à 0,01 € seulement si c’est votre première commande).

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’ECHOT DOT

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’ECHOT DOT AVEC HORLOGE

Au niveau du coloris, vous avez le choix entre le tissu anthracite, gris chiné, prune et sable. L’Echo Dot 3ème génération est l’enceinte connectée la plus populaire d’Amazon. Avec elle et son assistant Alexa par le biais d’une simple commande vocale, profitez de vos musiques préférées en streaming (Amazon Music, Apple Music Spotify, Deezer…), ayez des réponses à vos questions et faites vous lire les actualités, consultez la météo, programmez des alarmes, contrôlez des appareils connectés compatibles mais aussi appelez ou envoyez un message à toute personne qui possède un appareil Echo.

Nous ne connaissons pas la durée de validité de cette offre car Amazon ne mentionne aucune date sur celle-ci, alors si ça vous intéresse, on ne peut que vous conseiller d’en profiter le plus rapidement possible.

Enfin sachez que si c’est le modèle avec l’horloge que vous souhaitez acheter, eh bien, lui aussi est en promotion au prix de 29.99 € au lieu de 69.99 €.