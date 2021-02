Les e-cartes cadeaux Jackpot Fnac/Darty sont de retour pour la Saint-Valentin

À l'approche de la Saint-Valentin, la Fnac propose ses e-cartes cadeaux Jackpot à prix réduits. Ainsi, les cartes cadeaux du groupe Fnac/Darty de 50 euros (60 euros) et 130 euros (150 euros) sont disponibles pendant une durée limitée.

Vous avez exactement jusqu'à ce vendredi 12 février 2021 à 23h59 précises pour profiter des fameuses cartes cadeaux Jackpot d'une valeur de 150 euros pour 130 euros et de 60 euros pour 50 euros sur le site de la Fnac.

À l'issue de votre achat, vous pouvez les utiliser en une ou plusieurs fois dans les magasins Fnac et Darty, ainsi que sur le site de la Fnac.com (hors abonnements presse, tirages photo et Marketplace). Au même titre que les opérations précédentes, l'offre est valable dans la limite des stocks disponibles et une seule commande est autorisée par compte client pour l'achat des cartes (avec un maximum de 2 cartes de chaque montant au panier).

Grâce à ces optimisations, il sera donc possible d'avoir quatre cartes pour un total de 420 euros pour 360 euros ; soit une économie de 60 euros. Un code pour chaque carte sera envoyé par e-mail et devra être renseigné au moment du passage en caisse en magasin ou lors de l'étape du panier pour un achat en ligne. Les cartes cadeaux sont utilisables avant le dimanche 28 février 2021 inclus.