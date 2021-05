DJI Mavic Mini : procurez-vous le drone ultra-léger à prix cassé, vite !

Pour filmer vos prochaines vacances ou des événements marquants à venir, quelques revendeurs français vous donnent la possibilité de vous procurer un drone ultra-léger à prix cassé. Le Mavic Mini de DJI bénéficie en effet d'une belle réduction de 70 euros.

Amazon et le groupe Fnac/Darty se sont alignés pour permettre à leurs clients respectifs d'avoir le DJI Mavic Mini en promotion.

Affiché en temps normal à 399 euros, le drone de la marque chinoise est au tarif de 329 euros ; ce qui fait une remise immédiate de 70 euros. Pour information, les frais de port sont offerts pour une livraison à domicile et la Fnac indique à ses adhérents qu'ils peuvent bénéficier de 50 euros en chèque cadeau une fois l'article ajouté au panier.

Le Mavic Mini est livré avec des accessoires tels qu'une protection de nacelle, une batterie de vol intelligente, une radiocommande, une paire d’hélices de rechange, une câble Micro USB, un câble RC, un connecteur Micro USB, un connecteur USB Type-C, un câble RC (connecteur Lightning), une paire de joysticks de rechange, un tournevis et une vis de rechange. Concernant ses points forts, le drone volant pesant 249 grammes au décollage est pilotable depuis un smartphone et une tablette et dispose d'une autonomie de 30 minutes. On retrouve aussi une caméra 2,7K HDR, un capteur CMOS 12MP et une stabilisation sur 3 axes.