Profitez de 250 € de réduction sur le drone DJI Mavic Air Fly More Combo

Le drone DJI Mavic Air Fly More Combo vendu habituellement pour 1049 € fait l’objet d’une réduction de 250 € auprès de plusieurs enseignes. Il est possible de l’avoir à 799 € dans son coloris Onyx noir chez Boulanger, Darty et La Fnac.

Le drone DJI Mavic Air fait l’objet d’une réduction de 250 € sur Boulanger, Darty et La Fnac qui le proposent à 799 € au lieu de 1049 € en moyenne. Concernant les caractéristiques techniques, ce drone embarque des fonctionnalités très intéressantes. On retrouve une caméra 4K et nacelle 3-axes qui permet une compensation des mouvements réduite à 0,005°.

Très rapide, il peut atteindre une vitesse maximale de 68.4 km/h en mode Sport et son autonomie en vol tourne autour d’une vingtaine de minutes. D’autres fonctionnalités empruntées aux Mavic Pro sont également de la partie telles que FlightAutonomy 2.0 & technologie VIO pour un vol simple et sûr, SmartCapture pour un contrôle du drone avec des gestes ou bien encore ActiveTrack amélioré et applicable à divers scénarios sans oublier TapFly qui permet des prises de vue intuitives.

Il est de plus assez compact pour vous suivre en déplacement sans encombrer outre-mesure un sac à dos. S’agissant de la version Combo, on retrouve dans la boîte en plus du drone : deux batteries, un chargeur multi-batteries (quatre en même temps), un sac de transport, un câble allume-cigare, quatre paires d’hélices de rechange et un adaptateur pour batterie externe.