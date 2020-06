Le prix du drone de poche DJI Mavic Mini tombe à 349.99 € chez la Fnac

Le drone DJI Mavic Mini, successeur du Spark Mini fait actuellement l’objet d’une promotion sur le site de la Fnac. Habituellement proposé pour 399 €, son prix chute sous la barre des 350 €, à très exactement 349.99 €.

Le drone DJI Mavic Mini porte bien son nom puisque ce dernier a des dimensions très compacte et tient dans la paume d’une main. Très léger, il ne pèse que 249 gramme et peut facilement être transporté. Une charge complète de se batterie lui assure une autonomie de 30 minutes en vol. Vous pouvez bénéficier de 10 € de remise immédiate en choisissant le retrait 1h en magasin. Le DJI Mavic Mini revient ainsi encore moins cher à 339.99 €.

Vous pouvez réaliser via ce dernier des photos aériennes 12MP et des vidéos 2.7K Quad HD à 30 images par seconde ou en 1080p à 30 ou 60 images par seconde. Equipé d’un cardan motorisé à 3 axes, vous avez l’assurance d’une stabilité accrue de l’appareil photo et une prise de vue plus fluide. Il est livré avec sa radiocommande dédiée permettant une transmission vidéo HD à faible latence sur une distance pouvant atteindre 2 km.

On retrouve également les fonctionnalités présentes sur les autres modèles tels que les QuickShots : Dronie, Cercle, Spirale et Fusée, qui garantissent des vidéos de qualité hollywoodienne. Le mode CineSmooth vous donne la possibilité de ralentir la vitesse de vol et les mouvements du Mavic Mini pour plus de précision et de stabilité.

En installant l’application dédiée DJI Fly vous avez un accès intégré à SkyPixel, un réseau social pour partager vos photos et vidéos aérienne. Dans la boîte on retrouve : protection pour caméra, batterie de vol intelligente, radiocommande, hélices de rechange, câble micro USB, câble de radiocommande (micro USB, USB-C, Lightning), stick de rechange.