Derniers instants pour profiter de l’offre 100 Go à 11,99€ chez B&You

Vous voulez surfer, streamer vos séries préférées et jouer sur la plage sans vous restreindre ? Cette offre concoctée par B&You est faite pour vous. Mais attention, elle est limitée dans le temps !

B&You propose une offre très intéressante proposant 100 Go de données pour seulement 11,99€/mois. Vous pourrez ainsi profiter pleinement du réseau 4G de Bouygues Telecom. En effet, la qualité du réseau de l’opérateur n’est plus à prouver et la couverture quasiment totale sur l’intégralité du territoire français. Vous ne rencontrerez aucun problème de connexion même dans les zones très touristiques où l’affluence est forte.

100 Go constitue une enveloppe très confortable qui vous donnera accès à des heures de programmes. Vous pourrez profiter de vos plates-formes de streaming préférées depuis votre lieu de vacances et poursuivre le visionnage de vos séries préférées sans vous limiter.

15 Go parmi ces 100 Go peuvent être consommés en Europe et dans les DOM. Les appels et les SMS/MMS sont eux illimités en France métropolitaine.

Bonus non négligeable si vous craquez pour cette offre, b.tv est offert pendant 1 mois avec cet abonnement. Vous pourrez ainsi regarder plus de 70 chaînes de TV sans restriction depuis votre mobile. Si au terme de la période d’essai vous êtes séduit, vous pourrez prolonger le service pour seulement 3€/mois au lieu de 6€ habituellement.

Cette offre est sans engagement, vous pourrez donc changer d’avis à tout moment, résilier ou modifier le volume de datas disponibles chaque mois si votre consommation évoluait.