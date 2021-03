Dell XPS 15 et 17 : découvrez les PC portables champions de la productivité

Avec ses ordinateurs portables XPS, Dell a prouvé à maintes reprises qu’il est possible d’allier performances et design pour couvrir les besoins de polyvalence des utilisateurs les plus exigeants. Entre productivité et gaming, les derniers nés de la gamme améliorent encore la formule.

Un écran vraiment sans bords

Les boîtiers en aluminium des XPS 15 et XPS 17 ne sont pas seulement réussis esthétiquement, ils sont surtout légers, solides et durables. Cette nouvelle génération profite également d’une charnière retravaillée fiable qui permet l’introduction des fabuleux écrans sans bord de ces laptops.

C’est l’une des particularités des XPS 15 et 17 : ils embarquent une dalle InfinityEdge avec des bordures extrêmement fines sur les quatre côtés, même pour la partie inférieure traditionnellement plus compliquée à réduire. Mais les ingénieurs de Dell parviennent encore à nous étonner en matière de design.

En plus d’une immersion accrue et d’un plus grand confort d’utilisation, cette prouesse technologique permet de proposer des formats très compacts relativement à la taille de la diagonale de l’écran. Le XPS 17 est tout simplement le laptop 17,3 pouces le plus petit au monde. Il peut même se targuer de se montrer plus compact que bien des 15 pouces. Le XPS 15, quant à lui, est le PC portable équipé d’une dalle 15,6 pouces et orienté performances haut de gamme le plus compact du marché.

Des monstres de productivité

Les XPS 15 et 17 sont tous deux propulsés par un processeur Intel Core de 10ème génération. Grâce à leur CPU puissant ainsi qu’à leurs 16 Go de RAM, ce sont les machines idoines pour réaliser du multi-tâches sur son ordinateur. Les créatifs notamment s’en donneront à coeur joie : montage vidéo, retouche photo, projets 3D… Rien ne résiste aux performances des XPS 15 et 17 de 2020.

Le stockage est confié dans les deux cas à un SSD de 1 To, assurant une vitesse du système d’exploitation, des applications et du traitement des fichiers impressionnante ainsi qu’un gain de temps et d’efficacité spectaculaire au quotidien.

Aussi taillé pour le gaming

Mais vous n’investissez pas seulement dans un laptop champion de la productivité avec les XPS 15 et 17, qui sont également de très bonnes options pour le divertissement. Vous pourrez faire tourner la plupart des jeux vidéo à l’aide des cartes graphiques Nvidia GeForce GTX 1650 Ti. Un système de refroidissement unique améliorant le débit d’air a d’ailleurs été conçu pour éviter la chauffe de l’ordinateur lors des tâches les plus gourmandes, comme le gaming mais aussi la 3D ou des gros projets vidéo.

Avec leur écran immersif anti-éblouissant affichant une luminosité de 500 nits, une profondeur des couleurs et une définition élevée, les PC portables de Dell offrent une expérience confortable pour tous les usages : travail, jeu vidéo, visionnage de vidéos, films ou séries… Et le son n’est pas en reste avec la technologie Waves Nx® 3D, qui offre une qualité audio premium aussi bien pour les haut-parleurs que les casques branchés sur port jack 3.5mm.

Dell s’occupe de votre vieux PC et le reprend jusqu’à 200€

Signalons que d’ici 2030, Dell Technologies ambitionne de recycler ou de réutiliser un PC pour chaque PC acheté. Afin d’atteindre cet objectif, Dell Technologies lance un nouveau programme appelé Dell Trade-In. Ce programme propose à une personne achetant un Dell XPS portable ou un Alienware portable de se voir reprendre son ancien ordinateur portable de moins de 6 ans pour un montant de 150€ pour l’achat d’un Dell XPS, ou 200€ pour l’achat d’un Alienware. Le PC repris sera recyclé, réutilisé ou donné à une association. Faites le bon choix, réduisez vos déchets technologiques et économisez jusqu’à 200€ !

Une promotion exceptionnelle de -30%

Les Dell XPS 15 et 17 sont commercialisés en exclusivité à la Fnac. La livraison à domicile et le retrait en magasin du produit sont gratuits. Sachez que l’un comme l’autre bénéficie actuellement d’une réduction exceptionnelle de 30%.

Le Dell XPS 15 dans sa version Intel Core i9, 16 Go RAM et 1 To SSD est donc accessible au prix de 2099,99 euros au lieu de 2999,99 euros.

Le Dell XPS 17 avec un processeur Intel Core i7, 16 Go RAM et 1 To SSD est pour sa part proposé avec les 30% de réduction au prix 1959,99 euros au lieu de 2799,99 euros.

Achetez le Dell XPS 15 chez Fnac

Achetez le Dell XPS 17 chez Fnac

Cet article est une publication sponsorisée par la Fnac