Bon plan jeux PS4 : Death Stranding et Marvel’s Spider-Man sont à prix cassés, vite !

Faites pas mal d’Ă©conomies grâce Ă ce nouveau bon plan ! Sur la plateforme française d’Amazon, il est possible de se procurer les jeux Death Stranding et Marvel’s Spider-Man sur PS4 pour moins de 45 euros seulement.

Les bons plans jeu vidĂ©o sont Ă l’honneur en cette dernière semaine du mois de mai 2020 ! Ă€ l’occasion des Days of Play, Amazon France propose pas mal de jeux vidĂ©o en promotion.

Ainsi, pendant une pĂ©riode indĂ©terminĂ©e, le gĂ©ant du commerce en ligne propose Death Stranding et Marvel’s Spider-Man pour PS4 Ă prix cassĂ©s. Respectivement vendus au tarif conseillĂ© de 69,99 euros et de 39,99 euros, les deux jeux sont en promo Ă 24,39 euros et 18,53 euros. En cumulant les deux prix rĂ©duits, Death Stranding et Marvel’s Spider-Man sont Ă 42,92 euros. PlutĂ´t pas mal, non ?!

Sorti en novembre 2019, Death Stranding invite le joueur dans un futur proche oĂą des explosions mystĂ©rieuses ont secouĂ© la planète et dĂ©clenchĂ© une suite d’Ă©vĂ©nements surnaturels. Alors que des crĂ©atures mystiques envahissent le paysage et qu’une extinction massive est imminente, Sam Porter Bridges doit voyager Ă travers les terres dĂ©vastĂ©es pour sauver l’humanitĂ© de l’annihilation. De son cĂ´tĂ©, Marvel’s Spider-Man est un titre qui propose toutes les aptitudes acrobatiques, la capacitĂ© d’improvisation et les dĂ©placements de toile en toile qui ont fait la renommĂ©e de l’homme araignĂ©e, sans oublier d’intĂ©grer de nouveaux Ă©lĂ©ments encore jamais vus dans un jeu.