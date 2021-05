Days of Play 2021 : les jeux Playstation Hits sont de retour à petit prix

A l'occasion des Days of Play, un grand nombre de jeux PlayStation Hits sont de retour à petit prix. Si vous souhaitez enrichir votre collection de jeux PS4, c'est le bon moment pour le faire.

Après les bons plans sur Marvel’s Spider-Man PS4 et Marvel’s Spider-Man Miles Morales PS5 et The Last of Us Part II, c'est au tour des jeux PS4 PlayStation Hits d'être proposés à petit prix dans le cadre des bons plans Days of Play 2021. Ainsi, jusqu'au 9 juin 2021 et dans la limite des stocks disponibles, plusieurs titres PS4 sont proposés moins chers.

Parmi eux, on retrouve par exemple God of War, Until Dawn Bloodborne, Gran Turismo Sport, The Last of Us Remstered, Horizon Zero Down Complete Edition, Uncharted The Lost Legacy, Uncharted The Nathan Drake Collection, LittleBigPlanet 3, tous proposés à seulement 9,99 €. D'autres jeux font également l'objet de réductions très intéressantes. Vous pouvez les découvrir en vous rendant dans l'un des liens ci-dessus.

Enfin, étant donné que ces jeux sont en forte promotion, nous vous recommandons, même si les Days of Play s'étalent jusqu'au 9 juin 2021 de ne pas trop tarder si vous souhaitez acquérir l'un d'entre eux affiché à prix cassé. Les stocks risquent en effet de s'écouler à la vitesse de l'éclair.