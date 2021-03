Days Gone sur PS4 est à prix cassé à la Fnac !

Vous souhaitez vous procurer un des meilleurs jeux de l'année 2019 sur la plateforme PS4 ? Pendant tout le mois de mars, Days Gone passe sous la barre des 20 euros seulement sur le site de la Fnac. Focus sur ce nouveau bon plan jeu video.

Poursuivons notre série de bons plans associée au monde des jeux vidéo. Après The Last of Us Part 2 à prix canon sur Cdiscount, c'est au tour d'un autre jeu célèbre de faire l'objet d'une bonne affaire.

Cette fois-ci, place à Days Gone sur PS4 qui est à -71% sur le site de la Fnac. Jusqu'au mercredi 31 mars 2021 et ce, dans la limite des stocks disponibles, le jeu vidéo est vendu dans son édition standard au prix de 19,99 euros au lieu de 69,99 euros. L'édition spéciale du jeu est également en vente mais au tarif de 29,99 euros.

Sorti en avril 2019, Days Gone invite le joueur à incarner Deacon St. John qui est un ancien motard hors-la-loi. Dans un univers post-apocalyptique dévasté par une pandémie globale et infesté de mutants, le héros préfère éviter les campements sécurisés établis par les derniers humains pour parcourir les routes désolées à ses risques et périls. Un open world massif avec 6 régions et une météo dynamique et imprévisible aura un énorme impact sur le gameplay tout comme le cycle jour/nuit.