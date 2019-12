50 % de remise sur Data Recovery Wizard Pro, l’application de récupération de données de EaseUS

Quelle que soit la cause de la perte de vos fichiers, du simple effacement involontaire Ă un plantage du système, en passant par un dysfonctionnement du disque dur, il y a 97,3 % de chance que le logiciel Data Recovery Wizard sache les retrouver. Et avec les liens que nous vous fournissons, bĂ©nĂ©ficiez d’une rĂ©duction immĂ©diate de 50 % sur la version Pro, qui passe Ă seulement 50,96 €.Â

Qui n’a pas un jour supprimĂ© un fichier dĂ©finitivement (avec la combinaison de touche Shift + Del) ou vidĂ© sa corbeille, avant de se rendre compte de son erreur ? Les utilisateurs qui manipulent rĂ©gulièrement des documents professionnels ou des fichiers multimĂ©dia savent que les fichiers stockĂ©s sur les ordinateurs, sous Windows ou Mac, peuvent ĂŞtre victimes d’une malencontreuse erreur de manipulation ou d’un problème matĂ©riel plus ou moins grave, liĂ© au disque dur ou Ă la carte mĂ©moire sur lesquels ils sont enregistrĂ©s.

Et lorsque ceux-ci disparaissent, on se retrouve souvent en plein dĂ©sarroi. Du moins, si on sait pas que l’application Data Recovery Wizard de l’Ă©diteur EaseUS est en mesure, comme son nom l’indique, de les faire rĂ© apparaĂ®tre dans votre explorateur de fichier favori. Il s’agit en effet d’un logiciel de rĂ©cupĂ©ration de donnĂ©es gratuit, dont le taux de rĂ©ussite est de 97,3 % !

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (WINDOWS)

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN (MAC)

L’application est disponible en deux versions : une gratuite, qui est limitĂ©e Ă 2 Go de donnĂ©es rĂ©cupĂ©rĂ©es et sans assistance technique; une version Pro, sans limitation de donnĂ©es retrouvĂ©es et avec un service client gratuit Ă vie.

Exceptionnellement, cette dernière est proposée actuellement à moitié prix, soit seulement 50,96 €, au lieu de 101,94 € en temps normal.

Data Recevory Wizard Pro est une application dotĂ©e d’un interface très intuitive. Trois Ă©tapes d’une simplicitĂ© dĂ©concertante suffisent pour retrouver vos donnĂ©es. Il suffit en effet de sĂ©lectionner support Ă analyser, de lancer la recherche des fichiers perdus et enfin de sĂ©lectionner, dans la liste des rĂ©sultats, les fichiers Ă rĂ©cupĂ©rer. Il est possible de prĂ©visualiser les documents avant de lancer leur restauration. L’application peut retrouver tous les types documents : ceux crĂ©Ă©s par la suite Office de Microsoft, vos emails d’Outlook, vos fichiers multimĂ©dia (photo, audio, vidĂ©o) et les fichiers compressĂ©s (Zip, RAR, etc.).

La rĂ©cupĂ©ration des fichiers peut ĂŞtre dĂ©clenchĂ©e après un effacement accidentel, après avoir vidĂ© la Corbeille, mais aussi après un formatage ou la perte d’une partition. Elle fonctionne Ă©galement dans des cas de figure encore plus sĂ©rieux, comme un disque dur endommagĂ©, une attaque virale ou des fichiers perdus après le plantage du système d’exploitation. Tous les systèmes de gestion de fichiers sont supportĂ©s (FAT12, FAT16, FAT32, exFAT, NTFS, NTFS5, ext2/ext3, HFS+ et ReFS). L’application sait faire ses analyses directement sur de nombreux types d’appareils connectĂ©s en USB, pour par exemple rĂ©cupĂ©rer des donnĂ©es sur une carte SD.

Enfin, Data Recovery Wizard Pro sait aussi retrouver des fichiers sur une partition ou un disque dur avec un système de fichiers de type Raw, illisible par le système d’exploitation.

Cet article est une publication sponsorisée par EaseUS.