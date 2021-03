Darty : le smartphone Oppo Find X2 Neo avec des écouteurs W51 à moitié prix

En ce moment, Darty vous propose une réduction exceptionnelle de -49% sur le smartphone Oppo Find X2 Neo 256Go noir. En prime, l'enseigne vous offre également une paire d'écouteurs sans fil Oppo Enco W51 et une coque de protection.

Découvrir l'offre chez Darty

Grosse promo chez Darty ! Pendant quelques jours seulement, l'enseigne vous propose un pack contenant un Oppo Find X2 Neo 256Go noir avec des écouteurs sans fil Oppo Enco W51 et une coque de protection pour 429€ au total au lieu de 839€.

Doté d'un design élégant et compact, l'Oppo Find X2 Neo est compatible 5G. Il est équipé d'un écran incurvé 90Hz Full HD+ de 6,5 pouces, d'un processeur de Octa-Core Snapdragon 765G et pas moins de 12Go de RAM. L'Oppo Find X2 Neo offre 1 capteur frontal de 32 Mp et 4 capteurs arrière : un capteur principal de 48Mp, un objectif ultra grand-angle de 8Mp, un téléobjectif de 13Mp et un objectif Monochrome de 2Mp. Enfin, côté autonomie, il peut tenir toute la journée grâce à sa batterie de 4025 mAh.

Pour en savoir plus sur ce smartphone, rendez-vous sur notre test du Oppo Find X2 Neo.

Des écouteurs Oppo Enco W51 offerts

Comme dit plus haut, en achetant l'Oppo Find X2 Neo chez Darty, vous profitez d'une paire d'écouteurs sans fil Oppo Enco W51. Sortis en 2020, ces écouteurs Bluetooth True Wireless proposent notamment la réduction de bruit active. Pour ce faire, ils sont équipés de 4 microphones dédiés.

Intra-auriculaires, ils proposent un design proche de celui des célèbres Airpods d'Apple et tiennent bien en place une fois placés dans vos oreilles. Adaptés au sport, ils sont certifiés IP54. Coté son, les Oppo Enco W51 surprennent par leur qualité. Les basses sont timides, mais le son reste étonnamment bon avec des voix bien retranscrites.

Enfin, ils proposent une autonomie pouvant aller jusqu'à 4h sans réduction de bruit active en une seule charge. Le boîtier de charge livré avec vous permet de plus de les charger à 100% 4 ou 5 fois. Vous pouvez ainsi bénéficier d'un total de 20 heures d'écoute.

