Darty : le prix des lunettes avec enceintes Bose intégrées en chute libre

Darty vous propose une remise immédiate de -34% sur les lunettes Frames Alto avec enceintes Bose intégrées. Ces dernières se retrouvent ainsi sous la barre des 150€.

Auparavant à 229,99€, les lunettes Bose Frames sont désormais à 149,99€. Le prix est ainsi réduit de pas moins de 80€ ! C'est peut-être le moment d'enfin craquer pour cet ovni qui vous permet d'écouter vos titres préférés avec style et en protégeant vos yeux du soleil.

Les lunettes Bose Frames Alto : le son Bose avec une protection UVA et UVB

Sortis en 2019, les lunettes Bose Frames Alto proposent un nouveau système audio remplaçant les écouteurs traditionnels. Posez-les sur votre nez et connectez-les à votre smartphone pour écouter tout ce que vous souhaitez tout en protégeant vos yeux du soleil.

Dotées de haut-parleurs classiques avec conduction osseuse dans les branches des Frames, les lunettes Bose offrent un son clair et net. Si vous avez peur de gêner tout votre quartier avec ces enceintes, pas de panique. On n'entend rien à 1 m de vous. Les lunettes peuvent donc bel et bien servir d'écouteurs Bluetooth, et même de kit mains libres. Côté autonomie, elles peuvent tenir jusqu'à 12 heures en veille et 3,5 heures en écoute continue.

Les lunettes Frames vous permettent également de vous protéger du soleil en filtrant jusqu'à 99% des UVA et UVB. Elles sont certifiées IPX2 et résistent donc aux éclaboussures. Dotée d'une touche de commande, vous pouvez gérer votre musique en un seul geste grâce à la branche droite.

Pour profiter de ces lunettes avec 80€ de réduction, rendez-vous dès maintenant sur le site de Darty. L'enseigne vous offre également 4 mois d'abonnement à la plateforme de streaming musical Deezer Premium. Précisons aussi que les frais de livraison sont offerts et que les lunettes Frames Alto de Bose sont garanties pendant 2 ans.

