Darty : 150 € de réduction sur cette smart TV 4K LG de 43 pouces

Si vous êtes à la recherche d'une TV connectée d'une diagonale de 43 pouces (108 cm), le bon plan Darty qui suit pourrait vous intéresser. En ce moment, l'enseigne en ligne propose une réduction de 150 € sur le modèle LG 43NANO79. Il est ainsi possible de s'en équiper pour 449,99 € au lieu de 699,99 € prix conseillé.

Profitez vite de ce bon plan Darty qui permet de s'équiper de cette TV LG 43NANO79 à 449,99 € au lieu de 699,99 € en moyenne. Idéale pour visionner vos films et séries sur Netflix, Disney+ ou bien encore Prime Video, elle offre une excellente qualité d'image et embarque la technologie d'affichage NanoCell de LG.

Connectée, elle intègre également l'assistant vocal de Google. Sa télécommande Bluetooth Magic Remote est dotée d'un microphone qui rend ainsi possible la recherche vocale de contenus multimédia via un simple bouton. Coté connectique, cette TV embarque 4 ports HDMI 2.0 dont 1 compatible ARC, 2 ports USB 2.0, une interface Common+ ainsi qu'une entrée composante (Y/Pb/Pr) + Audio et une sortie audio numérique optique.

Coté audio, elle développe une puissance totale de 20W répartie sur 2 canaux (2.0). Si pour vous le son est aussi important que l'image, vous pouvez également acquérir en complément, une barre de son TV. Pour la connectivité sans fil, on retrouve le Bluetooth 5.0 et le Wifi 802.11ac. C'est l'interface constructeur webOS 5.0 qui est aux commandes, le tout animé par le processeur Quad Core Processor 4K. Cette dalle de 50 Hz offre donc des fonctionnalités basiques et essentielles à tous les utilisateurs.

Cela dit, elle est dépourvue de port HDMI 2.1 qui permet de jouer en 4K 120FPS sur les consoles nouvelles génération. A ce sujet, vous pouvez trouver un modèle compatible dans notre guide d'achat sur les meilleures TV pour jouer sur PS5 et Xbox Series X.