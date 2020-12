Cyberpunk 2077 sur Cdiscount : le jeu sur PS4 / Xbox One est au meilleur prix pour les membres CDAV

Cyberpunk 2077 sort officiellement le 10 décembre 2020 et les membres Cdiscount à volonté peuvent se procurer le jeu vidéo le plus attendu de cette fin d’année pour un prix de revient de 39 euros.

À la suite de plusieurs reports liés notamment à la crise du coronavirus, Cyberpunk 2077 arrivera bien dans les boîtes aux lettres des gamers dès ce jeudi 10 décembre 2020.

À la veille de sa sortie officielle en France, il est encore possible de précommander le jeu au meilleur prix. Cdiscount le propose en effet sur les plateformes PS4 et Xbox One au tarif de 58,99 euros avec 20 euros dans la une cagnotte si vous êtes membre du programme Cdiscount à volonté, soit un prix de revient de 38.99 euros.

Le jeu Cyberpunk 2077 vous emmène dans la mégalopole la plus dangereuse du futur. Vous incarnez V, un(e) mercenaire hors-la-loi à la recherche d’un implant unique qui serait la clé de l’immortalité. Vous aurez la possibilité de personnaliser votre matériel cybernétique, vos compétences et d’explorer une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles. Chacun de vos choix aura un impact direct sur l’histoire et le monde qui vous entoure. Découvrez la bande-annonce de lancement.