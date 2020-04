Cyberpunk 2077 sortira bien en septembre 2020 malgré l’épidémie de coronavirus. Le studio CD Projekt RED veut rassurer les joueurs, après les reports consécutifs de plusieurs autres jeux, en raison de la crise sanitaire mondiale.

Les joueurs et joueuses du monde entier peuvent souffler. Le très attendu Cyberpunk 2077, le prochain Action-RPG de CD Projekt RED, sortira bien en septembre 2020 comme convenu. Et ce malgré l’épidémie de coronavirus. Le studio polonais a tenu à rassurer les fans, après une série de reports de plusieurs autres jeux, en raison de la crise sanitaire mondiale.

En effet, les développeurs de chez Naughty Dog et Sony ont décidé de reporter la sortie de The Last of Us 2 à cause du coronavirus. Les deux entreprises veulent lancer le jeu dans des conditions optimales. Or, la situation actuelle ne s’y prête guère. Des problèmes de logistiques, notamment dans la duplication du titre (copie du jeu sur Blu-Ray à grande échelle) et le transport vers les points de ventes, paraissent inévitables. D’autant que de nombreux acheteurs ne pourront pas se déplacer facilement pour acheter le jeu, en raison des mesures de confinement en vigueur dans de plusieurs pays.

À lire également : Cyberpunk 2077 reporté à cause du manque de puissance de la Xbox One ?

« Nos plans n’ont pas changé »

La sortie de Cyberpunk 2077 étant fixée au 17 septembre 2020, les développeurs de CD Projekt devraient, on l’espère, ne pas rencontrer ces problèmes. Dans tous cas, le studio affirme tenir le cap, malgré l’épidémie : « La motivation ne manque pas et nous possédons également tous les outils nécessaires pour faciliter le travail à distance. Nous fonctionnons comme ceci depuis plus de trois semaines et les résultats obtenus à ce jour confirment que nous pouvons poursuivre toutes nos activités sans interruption majeure. Nos plans n’ont pas changé, nous nous dirigeons vers la sortie de Cyberpunk en septembre », assure Adam Kiciński, PDG de CD Projekt.

Pour rappel, Cyberpunk 2077 fait partie du top 15 des jeux les plus attendus de 2020. Le prochain RPG des papas de The Witcher promet une liberté d’action hors-du-commun, sublimée par une direction artistique aux multiples inspirations, à commencer par Deux Ex, Blade Runner et d’autres porte-étendards de la science-fiction et du genre cyberpunk.

Source : CD Projekt