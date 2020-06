Cyberpunk 2077 sera disponible sur Google Stadia d’ici fin 2020

Cyberpunk 2077 ne sera pas disponible sur Stadia à la rentrée 2020. Les abonnés du service de Google devront en effet patienter quelques semaines supplémentaires pour jouer à l’un des jeux vidéo les plus attendus de l’année. Néanmoins, CD Projekt Red assure que le titre débarquera sur Stadia avant la fin de l’année 2020.

Après un report de plusieurs mois, Cyberpunk 2077 débarquera dès le 17 septembre 2020 sur PC, PS4 et Xbox One. Malheureusement, le jeu AAA n’arrivera pas simultanément sur Stadia, la plateforme de cloud gaming de Google, annonce CD Projekt Red dans un communiqué de presse publié le 29 mai 2020.

CD Projekt Red reporte la sortie de Cyberpunk 2077 sur Stadia

« D’ici la fin de l’année, le jeu fera également ses débuts sur Google Stadia. De plus amples informations seront disponibles sur le site officiel du jeu et sur ses profils Facebook et Twitter » promet CD Projekt Red sur son site web officiel.

Cyberpunk 2077 pourrait donc débarquer sur Stadia jusqu’à trois mois après son arrivée sur console et sur PC. Le studio polonais ne précise pas pourquoi la sortie sur la plateforme de Google a finalement été décalée. Il s’agit probablement d’une question de priorité.

CD Projekt Red préfère vraisemblablement se concentrer sur le développement du jeu sur PS4 et Xbox One, dont la communauté de joueurs est bien plus importante que celle de Stadia. Cette triste nouvelle ne va pas arranger la réputation de Stadia. De nombreuses critiques pointent en effet du doigt le catalogue famélique de la plateforme. D’autres détracteurs, dont le patron de Take Two, estiment même que le lancement de Stadia est une véritable catastrophe.

Pour rappel, Cyberpunk 2077 sera aussi disponible sur PS5 et Xbox Series X dans un second temps, dans le courant de l’année 2021. Que pensez-vous du report sur Stadia ? On attend votre avis dans les commentaires.