Cyberpunk 2077 : la sortie du jeu est repoussée au 17 septembre 2020

Pas de chance pour celles et ceux qui trépignaient d’impatience à l’idée de pouvoir bientôt jouer à Cyberpunk 2077 : la sortie du jeu est finalement repoussée. L’un des titres les plus attendus de ce début d’année, qui devait sortir dans 3 mois, ne sera pas proposé avant septembre.

Cyberpunk 2077, le jeu dont les prémices remontent à 2012 et qui jouera à fond la carte du ray tracing, ne sortira pas le 16 avril comme attendu. A trois mois de sa sortie, jour pour jour, son développeur CD Projekt Red vient en effet de poster un message sur Twitter indiquant que le jeu avait pris un peu de retard. Une nouvelle date de lancement a donc été calée.

« Nous avons d’importantes nouvelles concernant la date de sortie de Cyberpunk 2077 que nous aimerions partager avec vous aujourd’hui. Cyberpunk 2077 ne sortira pas en avril et nous déplaçons la date de lancement au 17 septembre 2020. Nous sommes actuellement à un stade où le jeu est complet et jouable, mais il y a encore du travail à faire. Night City est énorme – plein d’histoires, de contenu et d’endroits à visiter, mais en raison de l’ampleur et de la complexité de tout cela, nous avons besoin de plus de temps pour terminer les tests de jeu, la correction de bug et les finitions. Nous voulons que Cyberpunk 2077 soit notre couronnement pour cette génération de jeu et le report du lancement nous donnera les précieux mois dont nous avons besoin pour rendre le jeu parfait. Attendez-vous à des mises à jour plus régulières sur les avancées à mesure que nous approchons de la date de sortie.«

Il faudra donc attendre le 17 septembre prochain pour voir ce que donne réellement Cyberpunk 2077, qui fait partie de notre top des titres les plus attendus de l’année 2020. Rappelons que le jeu est attendu sur Xbox One, PS4 et PC, mais également sur Stadia, la plateforme de Cloud Gaming de Google. Les fans de Keanu Reeves (et les autres) vont devoir prendre leur mal en patience.