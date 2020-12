Cyber Monday Logitech MX Master : la souris sans fil est à moitié prix sur Amazon

Dans le cadre du Cyber Monday, Amazon offre 50% de réduction sur la souris sans fil Logitech MX Master. Habituellement facturée 90 €, elle est à 45 € en ce moment.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Besoin d’une souris sans fil précise et confortable ? Grâce au Cyber Monday, profitez d’une réduction exceptionnelle de 50% sur la Logitech MX Master sur Amazon. Cette souris fonctionne de manière optimale sur quasiment toutes le surfaces grâce au capteur haute précision Darkfield. Le contrôle du curseur est précis même sur du verre.

La souris dispose d’une molette de défilement intelligente qui s’adapte à la vitesse pour plus de précision. Passez d’un mode de défilement par paliers à un défilement ultra rapide selon le contexte. Vous avez également une seconde molette exclusive à la portée du pousse.

Niveau ergonomie, vous bénéficiez d’une encoche de pouce qui aide à maintenir une position confortable pour la main et le poignet. La souris dispose d’une batterie rechargeable de 500 mAh qui offre une autonomie indicative de 40 jours. Elle est par ailleurs livrée avec un récepteur USB Bluetooth pour la connexion sans fil.

La Logitech MX Master est compatible avec les PC Windows et Mac. Profitez du Cyber Monday pour l’acheter à 44,99 € au lieu de 99,99 €. Vous réalisez une économie de 45 €. Et si vous cherchez aussi un clavier sans fil, le Logitech K800 est aussi disponible à bon prix sur Amazon et Boulanger.