Cpasbien : voici la nouvelle adresse officielle du site de torrents

Cpasbien, le célèbre site de téléchargement de fichiers torrents, dispose d'une nouvelle adresse depuis 2020. Désormais rebaptisé Oxtorrent, le site pirate permet toujours d'accéder à une myriade de contenus, comme des séries, des films, des livres numériques, des albums de musique ou encore des logiciels, sans inscription. On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur le site de téléchargement illégal.

🔎 Cpasbien, à quoi ça sert et comment ça marche ?

Depuis sa création dans les années 2000, Cpasbien fait partie des sites de torrents les plus populaires de la toile. Sur la plateforme, les internautes peuvent télécharger des fichiers torrents qui permettent d'obtenir des musiques, des séries, des films ou encore des logiciels. En miroir du célèbre YggTorrent, le site de téléchargement s'appuie sur le protocole BitTorrent. Pour consulter les contenus téléchargés, vous aurez besoin d'installer un logiciel tel que qBittorrent ou Transmission sur votre ordinateur.

Le partage de torrents diffère du téléchargement direct, proposé notamment par des sites comme Zone-Téléchargement. Dans le cadre du téléchargement direct, l'internaute obtient directement le fichier demandé (film, série…) sur son ordinateur. A contrario, un fichier torrent doivent d'abord être ouvert avec un logiciel spécialisé. Ce logiciel dédié va alors récupérer le fichier via le protocole peer-to-peer (P2P). Concrètement, un fichier torrent est une carte qui indique où est hébergé le contenu que vous cherchez. Un programme comme Transmission se charge d'aller récupérer les données pour vous, directement sur l'ordinateur de l'internaute qui l'a partagé.

Notez que Cpasbien n'héberge absolument aucun contenu directement sur sa plateforme. Le site se contente de répertorier des liens relayant vers des fichiers torrent. C'est pourquoi on parle d'annuaire ou de répertoire. Malgré tout, Cpasbien est considéré comme illégal par les autorités. En effet, la vaste majorité des contenus partagés par les internautes ne sont pas libres de droit. Le partage et le téléchargement des fichiers torrent répertoriés enfreignent donc la législation sur le droit d'auteur. Les personnes qui mettent les contenus en ligne ne possèdent pas les droits d'auteur sur les oeuvres. Elles risquent de se retrouver dans le viseur des forces de police.

🤔 Pourquoi est-il souvent compliqué de se connecter à Cpasbien ?

Comme expliqué plus haut, Cpasbien est un site web pirate qui enfreint la loi. Le site a été régulièrement bloqué par la justice, notamment en 2017. Pour échapper aux mesures de blocage des autorités, les administrateurs doivent régulièrement changer d'adresse. C'est pourquoi les utilisateurs du site sont très souvent contraints de partir à la recherche de la nouvelle adresse.

De plus, il arrive souvent que les fournisseurs d'accès à Internet doivent bloquer le site dans certains pays sur demande de la justice. Pour contourner ces restrictions, de nombreux internautes optent pour un VPN. Grâce à un VPN, ils peuvent faire croire qu'ils se connectent à partir d'un autre pays. Cette mesure permet aussi d'éviter que les autorités ne découvrent leur adresse IP.

🆕 Quelle est la nouvelle adresse de Cpasbien ?

Les assauts des autorités contraignent donc les administrateurs à changer régulièrement d'adresse. Très souvent, les serveurs qui hébergent Cpasbien sont relocalisés dans un autre pays. L'extension à la fin de l'adresse URL (comme .be, .fr ou .com) est de facto susceptible de varier. Souvent, les serveurs sont hébergés dans un pays comme la Nouvelle-Zélande ou l'Estonie. Ne soyez pas étonné si vous apercevez des suffixes comme .eu, .li ou .to.

Les utilisateurs de la plateforme de torrents doivent alors trier entre les adresses de redirection officielles, qui permettent bien d'accéder au site, et les clones factices. Des escrocs profitent souvent du blocage temporaire du site pour déployer des clones qui copient l'interface. Ces copies proposent de faux fichiers torrents pour convaincre les usagers d'installer un logiciel payant, comme un VPN, ou, dans le pire des cas, des virus. Attention : si Cpasbien vous demande vous inscrire, vous êtes surement tombé sur un clone malveillant.

Depuis les derniers mois de 2019, Cpasbien s'est transformé. Les administrateurs du site ont rebaptisé leur plateforme en Oxtorrent. Pour accéder au catalogue des fichiers torrents, il faut donc se rendre à cette adresse : Oxtorrent.com.

De fait, tous les sites qui prétendent vous relayer vers Cpasbien, comme Cpasbien.tf ou autres, sont des versions factices. On vous conseille de rester prudent lorsque vous les consultez. Notez que certaines versions proposent effectivement des torrents mais il ne s'agit pas d'une version originale de la plateforme.